Bartın’daki maden faciasında kahreden detay! Maden şehidi 5 gün önce baba olmuş

Amasra'da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada 28 maden işçisi yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından sağ kurtulan maden işçileri, vardiya arkadaşlarını kurtarmak için yeniden ocağa girdi. Maden işçileri o anlatı anlattı. İşçilerden Aydın Kalaycı, ocakta çalışan vardiya arkadaşlarından bir tanesinin eşinin bugün doğum yapacağını söyledi. Kalaycı, patlamadan beş adımla kurtulduğunu aktardı. Maden ocağında hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin ise 5 gün önce baba olduğu, o mutlu anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Vefat eden maden işçilerinin vardiya arkadaşlarından Celal Kara, içeride yaşananların anlatılamayacağını belirterek, "İçerideki arkadaşlarımızın hepsi genç, birçoğu bekar. Evli olan arkadaşlarımızda var aralarında ama bu hissi yaşamayan bilmez. Biz vardiya arkadaşlarımızı içeride bırakmadık. Tedbirimizi alarak onları içeriden çıkarmaya gittik" dedi.

"KORKMADAN, TEREDDÜT DAHİ ETMEDEN OCAĞA GİRDİK"

Patlamanın ardından ilk olarak tahlisiye (maden arama kurtarma) ekiplerinin önden girdiğini daha sonra müdürlerin ve en son kendilerinin içeriye girdiğini anlatan Kara, "Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden girdik ve mücadelemizi verdik. Hemen hemen 24 saattir buradayız. Başımız sağ olsun, bütün ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

5 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Patlama sonrasında maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse'nin 5 gün önce çocuğunun olduğu öğrenildi. Köse'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yürekleri burktu. 5 gün önce yeni doğan çocuğu kucağındayken çektirdiği bir fotoğrafı Köse'nin "Canım oğlum ailene hoşgeldin" ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

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