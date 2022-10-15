Dünya liderlerinden maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları

Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti. Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif mesajında "Türkiye'nin Bartın ilinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada can kaybından derin üzüntü duyduğumuzu ifade ediyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla. Hâlâ mahsur kalanların bir an önce kurtarılması dilerim" dedi.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis mesajında "Türkiye'nin Bartın ilçesinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duyunca üzüldük. Yunanistan, hayatta kalanların aranmasına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazır" dedi.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkçe mesaj yayınlayarak "Bartın'ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.



Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen trajik kömür madeni kazası haberi derinden üzdü. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle, yaralılarla ve kurtarma ekipleriyle birlikte. Türk halkına ve hükümetine en içten taziye ve taziyelerimi sunarım" dedi.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, mesajında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurtarma çalışmalarındaki ekiplerden bahsederek "Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması için dua ediyoruz" dedi.

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