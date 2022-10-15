MİT’ten tam isabet

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türkiye'deki faaliyetleri ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik eylemleri nedeniyle PKK/YPG'li terörist 'Geli Serhat' kod adlı Nejdet Dağlarer'i, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Dağlarer, terör örgütünün Suriye'deki en kalabalık birliklerinden sözde çavreş tugayına düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI

PKK'YA 2009'da katılan Nejdet Dağlarer, 2012'de Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerde bulundu, bölgede güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada elinden yaralandı. 2016 yılında Irak'a, buradan da Suriye'ye geçen Dağlarer, uzun süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye'deki terörist faaliyetleri sırasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarına karşı yönlendirici olarak aktif olan, 2020'de sözde Kobani eyaleti tünel ve mevzilendirme sorumlusu olan Dağlarer, son olarak sözde Çavreş Tugayı'nın sorumlusu oldu. Güvenlik kaynakları, Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerden olan sözde çavreş tugayı sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin, örgütün Suriye yapısına ciddi zarar verdiğini belirtti.

3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

İKNA çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin 2003, 2014 ve 2022 yıllarında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylece bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 101'e yükseldi.