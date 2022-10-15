Son dakika: Bartın’da maden faciası! Can kaybı sayısı 40’a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'da meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri kulakları hem tüm kalbi buradaydı. Ülkenin birçok yerinden bütün kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımız bütün kurumları, hem yardımcı ve destek için burada bulunan AFAD, UMKE, Kızılay'a kadar bütün kurumlarımız, ambulans uçaklarından tüm sağlık personeline kadar herkes seferber oldu. Arzu ederdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan, sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak bu saatten yapılan çalışmalarda hakikaten 350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık" diye konuştu.





"40 ŞEHİDİMİZE ULAŞTIK"

"Sabah saat 07.30 itibariyle gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk" diye devam eden Bakan Soylu, "Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen madencilerimiz, arama kurtarmacalarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakârlık ortaya koydu. Hepsine minnettarız. 40 madencimizi, şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımızda hastanelerimizde 6'sı İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede, 1'si taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimizde kimisi kendi imkanlarıyla, büyük bir bölümü arama kurtarma sonucu kurtarılmış oldu. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor, hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 40 madencimizin kimliği belirlendi. 26 şehidimizin kimliğini ifade etmiştik. Biraz sonrada geri kalan 14 madencimizin kimliğini de kamuoyuyla paylaşacağız. Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren aillerle beraber buradaydık. Ateş düştüğü yeri yakar, büyük acılar oldu. burada sendika başkanlarımız, onların mesai arkadaşları onların büyük acıları oldu. Allah hem milletimize hem mesai arkadaşlarına, madencilerimize ve ülkemize sabır versin" ifadelerini kullandı.

VEFAT EDENLERİN İSMİNİ AÇIKLADI

Bakan Soylu patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıklayarak, şöyle konuştu:

"Şehit olan kardeşlerimiz; Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet. Şehitlerimize cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Ailelerine sabır diliyoruz. Kurtarılmayı bekleyen ailelere yani aşağıda göçük altında arama kurtarma çalışmaları esnasında şu anda kurtarılmayı bekleyen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de başsağlığı dileğimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bizi bu tip olaylarla bir daha karşı karşıya bırakmasın. İnşallah arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun."

ERDOĞAN, AMASRA'DAKİ MADEN KAZASINA İLİŞKİN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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