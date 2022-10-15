Son dakika: Başkan Erdoğan Bartın’da maden sahasında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasının yaşadığını ve 40 madencinin hayatını kaybettiği Bartın Amasra'da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

Maden ocağında dün akşam saatinde meydana gelen patlama nedeniyle milletçe üzgünüz. Devletimiz madenin -300 ve -350 kodlarında yaşanan patlamanın hemen ardından kaza mahalindeki çalışmalara başlamıştır. Arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yanda da yaralı işçilerimiz çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Bakanlıklarımız olay yerine gelen çalışmaların koordinasyonlarını yürütmüşlerdir.

Biz de sürekli olarak İçişleri Bakanı'mla irtibat halinde olduk, gece boyunca telefon görüşmelerimizi sürdürdük. Yapılması gereken, atılması gereken adımları sürekli atmanın peşinde olduk. Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'da çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Sorumluluların kimler olduğu soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalar çok yönlü olarak başlamıştır. Şu anki önceliğimiz işçilerimize ulaşmaktı. 41'inci işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş. Merhumlarımızın sayısı böylece 41 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.

Artık madenlerimizde risk görmek istemiyoruz. Bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız son 1 ay içinde ocağa indiler, yerinde tetkiklerini yaptılar. Bizim ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip ocak olmasına rağmen, birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi. Başkan Erdoğan'ın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, yaralılar için de acil şifa dileklerinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN, BARTIN'A HAREKET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Başkan Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

"TÜM ÇALIŞMALARI YERİNDE KOORDİNE EDECEĞİM"

Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim. Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır.



Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 15, 2022

Başkan Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır." dedi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bartın'daki maden faciasıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli işlem başlatıldı