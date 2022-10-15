Son dakika: Başkan Erdoğan’dan maden faciası ile ilgili açıklama: Ailelere sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi. Başkan Erdoğan'ın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, yaralılar için de acil şifa dileklerinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN, BARTIN'A HAREKET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

"TÜM ÇALIŞMALARI YERİNDE KOORDİNE EDECEĞİM"

Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim. Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır.



Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 15, 2022

Başkan Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır." dedi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bartın'daki maden faciasıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli işlem başlatıldı