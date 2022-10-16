‘Ailelerimize sahip çıkacağız’

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında yaşanan patlamada şehit sayısı 41'e yükseldi. Facia sonrası tüm Türkiye seferber olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sahada inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Erdoğan, yaralıları ziyaret etti ve şehit ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

Devletin yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber ederek kaza mahallinde çalışmalara başladığını ifade eden Erdoğan, "Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken, bir yandan da yaralı işçilerimiz ambulans, helikopter ve uçak ambulanslarla çeşitli illere nakledilmiştir. Türkiye Taş Kömürü İşletmelinden AFAD ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız işçilere ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız derhal olay yerine gelerek başlatılmış olarak çalışmaların koordinasyonunu yürütmüşlerdir. Biz de patlama haberini aldığımız andan itibaren sürekli olarak içişleri bakanımla irtibat halinde olduk. Bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu, yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu anda önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN ÖNCE İNSAN'

Her konuda oluğu gibi çalışma hayatında da 'önce insan' dediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarında önemli sayıda kazaların yaşanıyor olmasını kabul edemeyiz. Artık madendeki hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Gerek bakanım, gerek sendika başkanım ve bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız son 1 ay içinde ocağa indiler, yerinde tetkikler yaptılar. Teknoloji tüm kabiliyetlerini işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti gösterme çalışmaları içerisindeyiz" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatlarını kaybedenler için dua yaptı.

'KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIZ'

Başkan Erdoğan, maden faciası hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında da her türlü çalışmanın yapılacağını vurguladı. Derhal başlatılan çalışmaların birçok kuruluşun ve sahadaki bakanların katılımıyla aralıksız şekilde sürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız; canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT YAKINLARINA YAPILACAK DESTEKLER

KAZADA hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sahip çıkılacağını anlatan Erdoğan, "Görüldüğü gibi buradan uçak ambulansa alıp bir kısmını buradan Bartın'a götürürken, bir kısmını da İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanemize götürüp tedavi altına aldık. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilci olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabbimden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylemesini dua ediyorum. İlk etapta bir karar daha aldık. O da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer çalışma bakanlığımız 100, aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken yardımı ve desteği hemen kabine toplantımızda belirleyip, onun da adımını atacağız" diye konuştu.