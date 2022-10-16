Bakan Akar’a Yunan mevkidaşından taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra müessesesine ait maden ocağında meydana gelen 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı, Bakan Akar'a başsağlığı ve destek mesajları iletti. Söz konusu isimlerin arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı. Panagiotopoulos, taziye mesajında başsağlığı dileklerini ifade ederken, Bakan Akar da Yunan mevkidaşına teşekkür mesajı gönderdi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, hafta içinde NATO Karargahı'ndaki bir araya gelerek, Ege'de tansiyonun arttığı bir dönemde 'diyalog' mesajı vermişti.

Dünyadan taziye mesajları