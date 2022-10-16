Bakanlar da cenazelere katıldı

PATLAMAYI haber aldıktan sonra hemen bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahada incelemelerde bulunurken, faciada şehit düşen işçilerin cenaze törenlerine de katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, "Bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri kulakları hem tüm kalbi buradaydı. Ülkenin birçok yerinden bütün kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımız bütün kurumları, hem yardımcı ve destek için burada bulunan AFAD, UMKE, Kızılay'a kadar bütün kurumlarımız, ambulans uçaklarından tüm sağlık personeline kadar herkes seferber oldu. Arzu ederdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan, sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak bu saatten yapılan çalışmalarda hakikaten 350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi. 11 yaralımız da hastanelerimizde 6'sı İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede, 1'i taburcu oldu. 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlarıyla, büyük bir bölümü arama kurtarma sonucu kurtarılmış oldu. Ateş düştüğü yeri yakar, büyük acılar oldu. Allah hem milletimize hem mesai arkadaşlarına, madencilerimize ve ülkemize sabır versin" ifadelerini kullandı.

'3 hafta önce helalleştik ama arkasını getiremedik'

ama arkasını getiremedik' FACİANIN yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra bir basın açıklaması yapan Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in son derece üzüntülü olduğu görüldü. Dönmez, En büyük üzüntümüz, 41 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır" dedi. Konuşmasının bir bölümünde zorlandığı görülen Dönmez'in yaşadığı duygusal anlar kameraya yansıdı. Dönmez o sırada, "Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz TÜRK-İŞ Başkanı ile birlikteydik bu kardeşlerimiz ile. Hellalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz" ifadelerini kullandı.