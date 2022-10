Kömür karasından kefen beyazına

Madencilik, dünyanın en zorlu mesleklerinin başında geliyor. Yerin yüzlerce metre altında gün ışığından çok uzakta çalışılmasının yanı sıra, ölüm korkusunun da her zaman hissedildiği çok zorlu bir meslek. Bartın'da yaşanan facia, bu acı gerçekleri bir kez daha hatırlattı. Patlamada 41 madenci şehit olurken, geriye yürek burkan yarım kalmış hayat hikayeleri bıraktılar..

'HEPSİ GENÇ, ÇOĞU BEKARDI'

Vefat eden maden işçilerinin vardiya arkadaşlarından Celal Kara, "İçerideki arkadaşlarımızın hepsi genç, birçoğu bekar. Evli olan arkadaşlarımız da var aralarında ama bu hissi yaşamayan bilmez. Biz vardiya arkadaşlarımızı içeride bırakmadık. Tedbirimizi alarak onları içeriden çıkarmaya gittik. Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden girdik ve mücadelemizi verdik. Başımız sağ olsun, bütün ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'EŞİ BUGÜN DOĞUM YAPACAKTI'

Olay anının kelimelerle anlatılamayacağını söyleyen maden işçisi Aydın Kalaycı ise, "Toz bulutu o kadar yoğundu ki, ses o kadar yüksekti ki o an gerçekten anlatılamaz. Arkadaşlarımızı kaybettik, aralarında evli olanlarda vardı, yakın zamanda çocuğu olacaklar vardı, hatta içerideki arkadaşlarımızdan bir tanesinin eşi bugün doğum yapacaktı" dedi.

14 yıldır maden işçiliği yaptığını aktaran Kalaycı, "Amasra'da ilk defa böyle bir şey yaşandı. Maden 7 gün 24 saat dışarıdan izleniyor, gaz olsun, karbonmonoksit olsun bütün her şeyi takip ediliyor. İlk kez böyle bir şey başımıza geldi. Amasra ve bizim için çok kara bir gün" şeklinde konuştu. Maden ocağının içine girmeden tarif edilemeyecek bir yer olduğuna vurgu yapan Kalaycı, "Herhangi bir tehlikeli durum olduğunda amirlerimiz bizi ocağın içerisine sokmazlar. Burada kesinlikle ihmal yok. Ben eksi 300. katta çalışıyordum. Belki iki dakika, belki 5 adımla kurtuldum. Beş adım daha geride olsam şu anda aranızda olamayabilirdim" ifadelerini kaydetti.

'AYNI SOFRAYI PAYLAŞMIŞTIK'

Kurtarma çalışmalarına destek veren maden işçileri, aynı sofrayı paylaştıkları arkadaşlarını kaybettiklerini ifade etti. Yıllardır birlikte aynı maden ocağında çalıştıklarını ve bir aile gibi olduklarını vurgulayan maden işçileri, "Yıllarca beraber çalıştığımız, aynı sofrayı paylaştığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bu çok değişik bir duygu, anlatılmaz" ifadelerini aktardı.

'BEN BU ACIYA DAYANAMAM BABAMI ÇIKARTIN!'

OLAY yerinde çalışmalar aralıksız devam ederken, işçi yakınları olay yerinde beklemeye başladı. Acılı ailelerin feryatları yükselirken, işçi babası Mustafa Çelik'ten haber alamayan Furkan isimli genç, yardım çağrısında bulundu."Babam neredeyse çıkartın lütfen Babam neredeyse çıkartın lütfen. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Kardeşlerimin adı Muhammet Enes birisi de Hüseyin Talha. Babamı en son dünden önce gördüm" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN İMKANLAR VAR AMA GRİZU FARKLI BİR ŞEY'

ARKADAŞLARINI kurtarmaya çalışan maden işçilerinden Öner Özmen, yaşadıklarını anlattı. 10 yıllık maden işçisi olduğunu aktaran Özmen, "Gaz genizleri yakıyordu. Her türlü cihazlarımız var, her türlü önlem alınıyor ama beklenmedik, ani durumlar oluyor. Ani durumlarda bazı şeyler gelişiyor. Oksijen cihazlarımız, kişisel koruyucu aletlerimiz, her şeyimiz var, tamdır yani. Bunların denetlenmesi de yapılıyor. Her türlü önlem alınıyor, onlarda sıkıntı yok ama grizu farklı bir şey" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ ŞEHİT DÜŞTÜ AĞABEY TEDAVİ ALTINDA

PATLAMADA yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden madenci Soner Ak'ın ve yaralı madenci İzzet Ak'ın kuzeni Adem Küçük konuştu. Küçük, iki kardeşin birlikte çalıştığını belirterek, "Ekmek için gökyüzüne de çıkılabiliyor, yerin altına da inilebiliyor. 4 yıldır iki kardeş çalışıyorlardı. Ağabeyi burada, kardeşi göçük altında kaldı" dedi.

5 GÜN ÖNCE BABA OLDU

OLAYLA ilgili en acı detaylardan biri ise hayatını kaybeden işçi Aziz Köse'nin 5 gün önce baba oluşuydu. Bebeğini 5 gün önce kucağına alan Köse'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Canım oğlum ailene hoşgeldin" paylaşımı ortaya çıktı.

'14 KİŞİDEN SADECE BEN ÇIKABİLDİM'

Patlamadan sadece 2 dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı, eksi 300 kotta yaşadığı dehşeti anlattı. Orada 14 kişi olduklarını anlatan Kalaycı, "Tek ben çıkabildim. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık, hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" dedi.

RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN İŞE GİTMEDİ

Olayın olduğu gün rahatsızlığı sebebiyle maden ocağına gelemeyen Harullah Bakırtaş ise faciadan şans eseri kurtuldu. Bakırtaş, "Ben normalde bu vardiyadaydım ama rahatsız olduğum için akşam işe gelmedim. Benim yerime diğer arkadaşım ocağa geldi. İçerideki arkadaşlarımız vefat ettiler" dedi.