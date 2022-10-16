MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Konya'da "Aday Belli Karar Net" mitingi

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Konya'da 'Aday belli karar net' mitinginde konuştu. Bartın'daki maden patlamasında şehit olan vatandaşlarımıza rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

BARTIN'DAKİ FELAKET

"Sözlerimin başında Bartın'da şehit olan madencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Buradan belirtmek isterim ki ailelerin yanındayız ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

ADAYIMIZ AÇIK ARA KAZANACAK

Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi bekleyenler her zaman hüsranla karşılaşacaklardır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAYIP 8 SAATİ A'DAN Z'YE ŞÜPHELİDİR

Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat kayboldu. A'dan Z'ye şüphelidir. Kimlerle görüştü? Hangi sözleri verdi? Hangi kapıları icazet için aşındırdı? Bunlar az çok malumdur. Zilletin partileri emperyalizmin maşasıdır.

2023 SEÇİMLERİ

Türk milletinin birliği, dirliği ve Türkiye'nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça, yenilmemiz ve yıkılmamızı bekleyen her zaman hüsranla tanışacaktır. Bundan kaçış yoktur.

Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. İradeniz, aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember her gün daralmaktadır. Bizim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Haçlıların bugünkü ortakları Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusudur. Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan zihniyet, Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almış. Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir. CHP, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuştur. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir, terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir.

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