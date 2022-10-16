Son dakika: Başkan Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 6 madenci ve yakınlarını ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaretin ardından şu açıklamaları yaptı:

"Bir tanesinin şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik.

Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız yapıyorlar. Ameliyatı yapılmış olanlar daha iyi durumdalar. Entübe durumda olan var. Bir tanesi, İbrahim kardeşimizin durumu daha iyi. Dua edelim. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar."

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Başkan Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan'ın hastanede, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret etmesi ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

AMASRA'DAKİ PATLAMADA 41 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz akşam Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde patlama meydana geldi. Patlamada 41 kişi hayatını kaybetti.

YARALILARDAN 6'SI İSTANBUL'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Patlamada yaralananlardan 6'sı tedavi görmeleri için İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi.

5'İNİN DURUMU CİDDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 hastadan 5'inin durumunun ciddi olduğunu belirterek, "5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Bartın'da maden sahasında!