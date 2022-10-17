AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Bartın'daki maden kazasının aydınlatılması için her türlü soruşturma yapılacak. Cumhurbaşkanımız süreci en başından beri takip etti. Parti grubumuz bir komisyon kurulması için teklif verdi. Bu acı olay nasıl meydana geldi? Bu olayın oluşmasına sebep verecek unsurlar nelerdir? Bunlar ortaya çıkarılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

BAŞÖRTÜSÜ İLE İLGİLİ ANAYASAL DÜZENLEME

Anayasa ile ilgili konular gündemde. Başörtüsü konusunun bir anayasa değişikliği olması gerektiğini belirtip aynı zamanda bu değişikliğin ve aile ile iligl düzenlemeleri de kapsaması gerektiğini ifade ettik.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusunda yürttüğümüz çalışmalar dünya tarafından yakından takip ediliyor. BM'nin 51. maddesine göre törerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Topraklarımızı korumak konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. TBMM'de bu tip mücadeleler için hayır oyu vern partilerin terör konusunda ya ilgisiz ya da bilgisiz davrandığı görüldü. Durum ve tablo net. Terörle mücadele tercih değil bir zorunluluktur.

ABD'NİN SURİYE RAPORUNA TEPKİ

ABD ekim 2019'dan bu yana Suriye bağlamında 'Ulusal Acil Durum' bağlamında raporlar yayınlıyor. ABD'nin yayınladığı son raporda Türkiye'ye karşı haksız eleştiriler yapıldığını gördük. Büyük bir NATO ülkesinden bu rapor nasıl çıkıyor. DEAŞ'le mücadele konusunda kendisine dayanak olarak YPG/PKK'yı alıyorlar. ABD'nin terör örgütünü dayanak alması çok vahim.

RUSYA'NIN TÜRKİYE'YE GAZ MERKEZİ PLANI

Putin'in Avrupa'ya gidecek gazı Türkiye üzerinden dağıtma teklifi dünyanın dikkatini çekti ve çok tartışıldı. Cumhurbaşkanımız bu durumla ilgili 'Adımları atalım' dedi. Türkiye'nin enerji üssü olması konusunda en güvenli ve en verimli ülke olduğu konusunda herkes hemfikir.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Kendisini destekleyenler çok başarısız bir ziyaret olarak değerlendirdi. Bu kadar şeffaflık diyen birisi 8 saat ortadan kayboldu. 8 saat ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı. Köklü bir siyasi partinin genel başkanının bir gezisinin bile bu kadar düşük profilli bu kadar etkisiz planlaması da ayrı bir konudur. Siyasi hazırsızlık olduğu görülmüştür.

YUNANİSTAN'IN TAHRİKLERİ

Yunanistan ile normalleşme için adım atan biziz, hazımsızlık yapanlar onlar. Askerlik bir meslek değil hayat tarzı. Yunanistan böyle bir Genelkurmay Başkanı'nın olması onları kaygılandırılmalıdır. Geldikleri makamlara yönelik bir ağrılık üretemiyorlar. Gayri Askeri Statüdeki Adalar'ın silahlandırılması sözleşmelere aykırıdır. Bu meseleler diplomasi ile çözülebilir. Yunanlıların bilmesi gereken şey şu: Ne zaman başları sıkıştı, yanlarında Türkiye oldu. Ekonomik kriz yaşadıklarında Türkiye elini uzattı. Deprem oldu, Türkiye yardım etti. Birileri Yunanistan'ı belli konularda maceraya sürüklemeye çalışıyor. Biraz kafalarını kaldırsınlar dünyaya baksınlar, Türkiye ile olan tarihlerine baksınlar.