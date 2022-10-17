Dilara yaşam savaşını kaybetti

Hollanda'da doktorların 'fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmek istemesi üzerine ailesinin ısrarı ve Türk yetkililerin çabası ile Türkiye'ye nakledilen AKUT lösemi hastası Dilara Şahin tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ocak ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a nakledilen 28 yaşındaki Dilara Şahin, yaklaşık 8,5 aydır tedavi görüyordu.



BİR HAFTADA DEĞİŞTİ

Dün akşam saatlerinde gelen haber başta genç kızın yakınları ve akrabaları olmak üzere Dilara'ın hastalıkla mücadelesini yakından takip eden ve biran önce sağlığına kavuşmasını dileyen yüzlerce kişiyi de derinden etkiledi. Dilara'nın babası Oğuz Şahin, kızına sağlığının son bir haftaya kadar gayet iyi olduğunu ancak bir hafta önce her şeyin tersine döndüğünü kaydetti. Dilara'nın geçtiğimiz aylar içerisinde bir ara ayağa bile kalktığını belirten Oğuz Şahin, kemoterapi sürecinde Dilara'nın sağlığında değişim yaşandığını belirtti ve "İnanın ılımlı ilikte bulunmuştu. Ama olmadı, kızımın yaşam mücadelesi demek ki bu kadarmış. Yüce Allah'ım mekanını cennet eylesin " dedi.

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