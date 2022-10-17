Suç makinası yakalanmamak için İsrail vatandaşı olmuş

Muğla'da, jandarmanın Pitbull cinsi 6 köpekle korunan bağ evine düzenlediği operasyonla gözaltına alınıp, ardından da tutuklanan Shmuel Bonana Dinler'in, 31 suçtan arandığı ve yakalanmamak için İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Menteşe'ye bağlı Yemişendere köyünde uyuşturucu imal edilen bir eve yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu ele geçirilen ve 6 Pitbull'la korunan evde bulunan İsrail uyruklu Shmuel Bonana Dinler (54) ile Bora Anıl Çako (32) gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Jandarma İstihbarat ekiplerinin yaptığı araştırmada Shmuel Bonana Dinler'in İsrailli değil Türk olduğu, Kemal Dinler olan adını Shmuel Bonana olarak değiştirdiği ve yakalanmamak için İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Kemal Dinler olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, İsrail vatandaşı olduğunda ismini değiştirdiği, vatandaşlıktan çıkmadan önce başkalarına ait banka hesaplarını ilişkilendirilerek kredi kartı üretip ve satmaktan 30, resmi belgede sahtecilik'ten 1 olmak üzere 31 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi.



■ ADEM ÜLKER

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