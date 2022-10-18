Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimiyle, sağlığığla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Vesayet dediğimiz anlayış sadece yönetim mekanizmalarından değil, insanımızı temel hak ve özgürlüklerden de mahrum etmenin adıdır.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her bir eser işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyoruz. 81 ilimizdeki 85 milyon vatandaşımız tüm alanlarda belirli bir kalitenin üzerinde hayat düzenine sahiptir.

Sağlık hizmetlerini ilk nefesten son nefese kadar, gelişmiş ülkelerin üzerindeki standartta veriyoruz. Şu an da bu noktada hocalarımız çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Amasra'daki patlamada 41 şehidimiz var. Şehitlerimizin dışında oradaki yaralılarımıza anında müdahale edip İstanbul'da tedavi altına aldık. Bu hastalarımız şu anda Türkiye'de 1 numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

Terörle mücadeleden sınır emniyetine, tüm alanlarda huzuru sağlayarak insanların huzur içinde yaşamasını sağladık. Güney Doğu'da belli bir saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi, şimdi vatandaşlarımız gece kafeteryalarda oturabiliyor.

Göreve geldiğimizde 26 havalimanımız vardı, şimdi 58 havalimanına sahibiz. Göreve gelirken Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak demiştik ve bunu başardık. Türkiye'de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.

Her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayan uygulamalar saymak mümkündür.

Kamu personel rejiminin hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız alan olduğunu itiraf etmek isterim. Yeni yönetim sistemimizi tasarlarken, doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı bir insan kaynakları ofisi kuralım dedik ve kurduk. İnsan kaynakları ofisimiz tarafından, uygulamaya konulan sistemlerin tamamı yerli ve milli imkanlarla oluşturulmuştur. Özellikle hemen yanı başımızdaki millet kütüphanesi dünyada müstesna olan kütüphanelerden bir tanesidir. 7 gün 24 saat hizmet veren bu kütüphanede tüm imkanları hazırladık. Dünyadan gelen liderlere de burayı gezdirdiğimizde, bu projeleri bize de verebilir misiniz? diyorlar. Seve seve veriyoruz. Bu projeler insanlığın emrindedir.

Ülkemizdeki üniversite sayısını 81 ilin tamamına yayarak artırırken bize yöneltilen eleştiriler vardı. Şimdi söylenecek söz kalmadı. Iğdır'daki bir genç üniversite için İstanbul'a Ankara'ya niye gelsin. Biz hocalarımızı Iğdır'a gönderelim dedik. Hocalarımızı seferber ettik.