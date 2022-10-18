CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Oktay, Türkiye'nin 100'ncü yılında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağını belirterek, gelecek yıl yüzde 5 büyüme hedeflediklerini açıkladı. Oktay'ın, "Türkiye Yüzyılı"nın kilometre taşı olarak nitelendirdiği 2023 bütçesindeki önemli başlıklar şöyle:

BÜTÜN KESİMLERE KORUMA

Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52.6 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelliler, yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 31.3 milyar lira aktarılacak. Engellilerin evde bakımına destek amacıyla 28.2 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi için 10 milyar lira, aile destek programına da 7.5 milyar lira ödenek ayırıldı. Ekonomi ise 2023'te de dengeli görünüm sergileyerek yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışacak. Tarıma ayrılan ödenek de 142.9 milyar lira. Milli eğitim bütçesi 2023 yılında 435 milyar liraya çıktı. Öğretmenler, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında yaklaşık 2 bin 250 lira, başöğretmen olduklarında yaklaşık 4 bin 500 lira artış olacak. Üniversitelere ayrılan kaynak 134.7 milyar liraya çıkarıldı. Eğitim bütçesi gelecek yıl 649.8 milyar liraya yükseltiliyor.

SAĞLIĞA 696.8 MİLYAR LİRA

Vatandaşın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291.5 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15.5 milyar lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrıldı. Tüm harcamalar dikkate alındığında sağlığa ayrılan toplam kaynak 696.8 milyar liraya ulaştı.

KARADENİZ GAZI 2023'TE GELİYOR

YERLİ ve milli imkanlarla Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, 2023'ün ilk aylarında evlerde kullanıma sunulacak. Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesinde yer alıyor.

FATMA GÖKSU