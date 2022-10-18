DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın ardından gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan Göçmen Bakanlığı'nın çıplak göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak Türkiye hakkında ithamlarda bulunmasına sert tepki gösterdi. "Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor" diyen Çavuşoğlu, "En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı" dedi.

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