Başkan Erdoğan işgalden kurtarılan Cebrayıl’da! Aliyev ve Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da temaslarına devam ediyor.



Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Öncelikle Can Azerbaycan'ın iki gün önce kutladığı bağımsızlık gününü tekrar tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalianının açılışına katılmak ikinci havalimanını modern dünyanın gözlemlediği şekilde en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Sağıma soluma bakıyorum işgal döneminde şu Cebrail'i ne hale getirmişler. Ben kardeşime sordum bu dünyadaki AGİT, AB felan buraları hiç gelip görmedimi diye. Yok gelmiyorlar, niye gelmiyorlar çünkü kendi yüz karalarını görecekler. Batı'nın yaptıklarını görecekler. Buralara onlar bu tür destekleri vererek işgal süreci içerisinde ne hale getirmişler Cebrail'i diğer tüm Karabağ'ı bunu görecekler tabi bunları görmek istemiyorlar. Aslında neler yapıldığını biliyorlar. Bu işleri Lahey Adalet Divanına getirmek suretiyle bunların tanzimini istemek bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batıyı dünyanın çok iyi tanıması, tanıtmamız lazım.

TEMEL ATMA TÖRENLERİ

Başkan Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Cebrayıl ilindeki Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ve Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenlerine katıldı.

Erdoğan, Azerbaycan'nın Karabağ Bölgesinde bulunan Cebrayıl'da resmi törenle karşılandı.