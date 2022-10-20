Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği günü birlik program bittikten sonra, konvoyu Zengilan Havalimanı'na doğru yola çıktı. Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın ön lastiği yeni yola çıkıldığı sırada patladı. Bu sebeple araç kaza yaptı.

Binali Yıldırım ve araçta bulunan Milletvekili Şamil Ayrım, konvoyda bulunan diğer kişiler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahale Cumhurbaşkanlığı Sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da kendilerine eşlik etmek üzere Bakü'de kaldı. Aracın şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Başkan Erdoğan da Binali Yıldırım'ın sağlık durumunu yakından takip ediyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: KAZA HAFİF ATLATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR DURUMUMUZ İYİ"

Sosyal medya hesabından geçirdiği trafik kazasına ilişkin paylaşımda bulunan Binali Yıldırım, "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.