Hodri meydan Bay Kemal, yüreğin varsa çık karşıma!

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli demeçler verdi. 2023 bütçesinin Cumhurbaşkanlığı adına TBMM'ye sunulduğunu ifade eden Erdoğan, "Bütçemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan ekonomi programımıza uygun şekilde hazırladık. Ülkemizdeki enflasyonun bütçe değil konjonktür kaynaklı çözümünün de uyguladığımız program olduğunun en büyük ispatı bu yılın bütçe gerçekleşmesi ve 2023 bütçe teklifidir" dedi.

'ENERJİ SORUNUMUZ YOK'

AVRUPA'DAKİ enerji krizini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin herhangi bir doğalgaz probleminin olmadığını kaydedip, "Şu anda Avrupa, doğalgazı nereden temin edeceğiz diye fellik fellik arayış içinde. Türkiye'nin böyle bir sorunu da yok. Türkiye, doğalgazda hub olacak. Görüşmemizde sayın Putin ile bu noktada hemfikir olduk. Rusya'dan gelen Türk gazı ile burada bir hub oluşturacağız, kendi ifadesiyle 'Avrupa doğalgazını Türkiye'den temin edebilir' diyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti de vardı.

'KILIÇDAROĞLU'NA DAVA'

ERDOĞAN, "Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları var, karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak, bu zatı Amerika'ya gönderen partisine düşer. ABD'de görüştüğü FETÖ iltisaklı kişilerle ve kuruluşlarla ilgili muhasebeyi yapmak da 6'lı masadaki ortaklarının görevidir diye düşünüyorum. Vermediği görüntüler var bir de. Mesela New York'ta düşünebiliyor musunuz TÜRKEN Vakfı'nın yurt inşaatı önünde hezeyanlar savururken hemen yakınındaki Türkevi'ni ziyaret etme ihtiyacı duymayacaksın. Sen nasıl bu ülkenin ana muhalefetisin ya. Türkevi'ne gittiği anda Türkevi onun bütün fiyakasını siler süpürür atar. Attığın bütün bu yalanlarda açtığım davaların hepsini de kazandım, kazanıyorum. Şimdi bununla ilgili de davayı avukatlarım açacaklar, inanıyorum ki buradan yine bir şeyler gelecek. Çünkü yalan ortada, böyle bir şey yok" dedi.

ADAY BELİRLEYEMEYEN MASA

KILIÇDAROĞLU'NA çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Hodri meydan, gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza; birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bugün bir aday belirlemeyi dahi beceremeyenlerin yarın dünya siyasetinin kurtlar sofrasında ülkemizin ve milletimizin haklarını, çıkarlarını, geleceğini nasıl temsil edeceklerini doğrusu merak ediyoruz. Türkiye'de hala fırsat bulduğu her yerden kafasını çıkartan vesayetle mücadele yürek ister yürek" ifadelerini kullandı. Yükselen enflasyon sebebi ile özellikle sabit gelirli vatandaşların yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Ocak ve temmuz iyileştirilmeleriyle mesafe kat ettik. Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. Sosyal medya kanunu ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu kanun keyfekeder bir düzenleme değil, artık daha fazla geciktirilmesi mümkün olmayan acil bir ihtiyaçtı. Bu düzenlemeye karşı çıkanların haklarını, hukuklarını, haysiyetlerini korumak da bizim görevimizdir. Artık insanlarımız inşallah tüm iletişim araçlarını daha güvenle, huzurla kullanma imkanına kavuşacaktır" diye konuştu.

ÇELEBİ'YE ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

BAŞKAN Erdoğan, grup toplantısı öncesi geçen hafta AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet taktı. Kürsüde konuşan Çelebi, "Öncelikle Allah utandırmasın. Neden buradayım? Sayın Cumhurbaşkanım, siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz, Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle katledilmişti. Bugün hiçbirimiz hayatta değildik. İşte bu nedenle bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım. Ben bir Atatürk askeri olarak 'Türkiye yüzyılı' mücadelesinde yanınızdayım" diye konuştu.