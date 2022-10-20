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TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika.... PKK’nın yayın organında açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

20.10.2022, 16:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022, 16:42

TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... PKK'nın yayın organında açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Fincancı PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı.

Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, "kimyasal kullanılmış" dedi.

Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:

"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

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