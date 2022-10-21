CHP’li Tanrıkulu’dan iftiraya açık destek

TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor' iftirasına ilk destek, 2017 yılında TR 705 kodlu CIA ajanı olduğu iddiaları ile gündeme gelen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEMİŞ

Yaptığı paylaşımla iftiralara sahip çıkan Tanrıkulu, PKK'lı teröristlerin nasıl öldüğünü araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurdu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, "kimyasal kullanılmış" dedi.

Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı: "Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

AÇIKLAMADA BULUNDU

Fincancı'nın bu iftiralarına destek veren Tanrıkulu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüleri izlediğini iddia eden Tanrıkulu, PKK'lı teröristlerin nasıl öldüğüne dair soruların yanıt bulması için konuyu Meclis gündemine getireceğini iddia etti.

BEYHUDE ÇIRPINIŞLAR

ANKARA'DAN Fincancı'nın iddiaları ve terör örgütünün karalama kampanyası net bir dille yalanlanırken iftiralara destek verenlerin de aynı statüde olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır" dedi.

ALÇAK İFTİRA ŞEBEKESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçası. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar" tepkisini gösterdi.

'ENVANTERİMİZDE YOK'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur" denildi.

SİVİL GÖRÜNÜMLÜ MİLİTAN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Türkiye Cumhuriyeti devletinin şanlı Silahlı Kuvvetleri'ne ve onun kahraman mensuplarına atılan bu iftiranın kimler tarafından desteklendiğini, hangi sivil görünümlü militan yapıların bu kara propagandaya ortak olduğunu milletimiz de biz de gayet iyi görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.