Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Faiz lobileri çökmeye başladı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bizim siyaset anlayışımızda ayrımcılık ve ayrıştırmak yoktur. Kimseyi inancından dolayı siyasi görüşünden dolayı dışlamak yoktur. 85 milyonun her bir ferdi bizim öz ve öz kardeşimizdir. Faiz lobileri çökmeye başladı. Faizde tek haneli rakamlara doğru iniyoruz.

"VATANDAŞIMIZA HİZMET NOKTASINDA KİMSE BİZİM ELİMİZE SU DÖKEMEZ"

Avrupa şu anda bu kışı nasıl geçireceği endişesini yaşıyor. Bugün geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur Türkiye en büyük ekonomi atılımı bizim dönenmizde yaşadı. Hükümet olarak reform irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşımıza hizmet noktasında kimse bizim elimize su dökemez. Milletimizin talep ettiği yeni reformları hayata geçirme konusunda kimse bizimle yarışamaz.

"GÜÇLÜ AİLEDE LGBT DİYE BİR ŞEY OLMAZ"

Muhalefete sorunun değil çözümün parçası olun dedik. Amacınız siyasi şov yapmak değil de yasakların Türkiye'sini gerçek manada tarihe gömmekse bunun yolu bellidir. Kılık kıyafet özgürlüğünü anayasal güvenceye alırken aile kurumunu daha da güçlendirelim. Güçlü aile güçlü millet demektir. Aile zayıfsa millet de zayıf demektir. Güçlü ailede LGBT diye bir şey olamaz. Bunun kimlerle nasıl iş tuttuğunu zaten biliyorsunuz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor biliyorsunuz. Bize güçlü aile lazım.

"MİLLETİMİZİN KUTUPLAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Önceki gün Meclis'imize sunduğumuz Alevi Bektaşi kardeşlerimizin talepleri ile ilgili kanun teklifini de milli birlik ve kardeşlik hamlelerimizin en son hamlesi olarak görüyoruz. Milletimizin bölünmesine kutuplaştırılmasına kimlik ve köken üzerinden birbirine düşürülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.