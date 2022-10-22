Bu ahlaksızlığın hesabını soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da katıldığı Zengilan Havalanı açılışının dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair genel bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, önemli demeçler verirken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK hakkındaki kimyasal silah iftirasına da tepki gösterdi. SÖZ konusu iftirayla ilgili sert konuşan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarıma da söyledim ve Hulusi Paşa ile de bunu tekrar tekrar konuştuk. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine gideceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır" ifadelerini kullandı.



"BUNLAR KOMÜNİST ARTIĞI"

TTB'nin daha önce de benzer iftiralar attığını hatırlatan Erdoğan, "Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız" dedi. Tahıl koridoru ile ilgili gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Karadeniz tahıl koridoru inisiyatifi kapsamında 363 gemi 8 milyon ton tahıl ve diğer gıda ürünleri dünya piyasalarına arz edildi. Sevkiyat anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mâni söz konusu değil. Zelenskiy ile yaptığım görüşmede de Sayın Putin ile yaptığım görüşmede de yine bunu gördüm. Ama bu arada herhangi bir tıkanma olursa aşmamıza mâni bir hal de yok" diye konuştu.

"BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Bu konuyla ilgili ben Sayın Putin'in de şu anda geçmişe göre çok daha yumuşak, çok daha görüşmelere açık olduğunu gördüm. Önümüzdeki günlerde yapacağımız telefon diplomasisiyle bunların nereye varabileceğini her iki liderden de dinlemek suretiyle göreceğiz. Umutsuz değiliz. Temennimiz odur ki iki lideri de bir araya getirmek suretiyle yola barış için devam edelim. Çünkü her iki tarafın ciddi kayıpları oluyor. İnanıyorum ki barışın kaybedeni olmayacaktır" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 'Hamburger yemeye gittim' açıklamasına da değinen Erdoğan, "Türkiye'de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil. Fakat yani bunu Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendinden duymamış olsak ben bile "gerçekten böyle bir şey oldu mu" derdim. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, İstanbul'a indikten sonra, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleşen Blockchain İstanbul programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada ise, "Artık bizim Tayfun füzemiz de var! Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine kendi evrenimizi kurma peşindeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Merkez Bankası'nın kripto parayla ilgili çalışma yürüttüğünü de açıkladı.







KONFEDERASYON BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Blokzincir İstanbul Programı'nın ardından Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı konfederasyon başkanlarını kabul etti. Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde katılımcılara hitap eden Başkan Erdoğan, misafirleriyle fotoğraf çektirdi. Erdoğan programının devamında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda, Mecidiye Kasrı'nda kabul edeceği heyet başkanlarına hitap etti.