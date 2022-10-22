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Haberler Gündem Çavuşoğlu ABD’yi uyardı: Bu kabadayılık doğru değil

Çavuşoğlu ABD’yi uyardı: Bu kabadayılık doğru değil

22.10.2022

Çavuşoğlu ABD’yi uyardı: Bu kabadayılık doğru değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararına tepki gösteren ABD'ye seslenerek, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil. İran'a uygulanan enerji yaptırımlarının kaldırılması çağrısı yapan Çavuşoğlu, "(Petrol fiyatları ve İran) Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz" dedi. ERMENİSTAN'IN AGİT girişimini de eleştiren Çavuşoğlu, "AGİT çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT'in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz" dedi. "Azerbaycan ve Ermenistan arasında atılacak her olumlu adım bizim de ilişkilerimizi olumlu etkileyecektir" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Doğu-Batı Orta Koridoru hayati önemde. Bu Avrupa'nın da işine yarayacak" ifadelerini kullandı.
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