Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Malatya’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle hasret gidermenin mutluluğu içindeyim. Tarihe ismini 'seçkin insanların şehri' diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısıyla yoluna devam ediyor.

"MALATYA'YA 20 YILDA 33 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Malatya'nın bugünkü şehir merkezine ne derlerdi biliyor musunuz eskiden? Asbuzu...Malatya bugün de göreni kendini hayran bıraktıran bir şehir. Geçtiğimiz 20 yılda bu kadim şehrimize eser ve hizmetler kazandırmanın peşinde olduk. 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Yakışır Malatya'ya bu yatırımlar.

Sosyal yardımlarda 4 buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık.

Malatya'mıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut, ilk iş yerim kampanyasıyla 500 iş yeri daha kazandırıyoruz.

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık.

Geçtiğimiz günlerde Çevre Yolu'nu da hizmete açtık mı? Hayırlı olsun.

BUGÜN TOPLAM 19 MİLYAR LİRAYI BULAN 133 AYRI PROJE

Bugün toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını yapacağız. Malatya'ya elimiz boş gelmedik yine dolu dolu geldik.

Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 km'lik Hekimhan Yolu'nu, 8 tüneli ve 14 köprüsü ile birlikte resmen hizmete alıyoruz.

"BAY KEMAL SENİN YANINDAKİLER ÜNİVERSİTELERDE İKNA ODALARI KURDULAR"

Biz kadınlarımızı asla başı açık örtük diye sınıflamadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı aşamadı. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerde ikna odaları kurdular. Başörtülerini başlarından çekip aldılar. Kızlarımızı ikna odalarında hizaya çektiler. Başörtüsü özgürlüğünü gel Anayasa güvencesi altına alalım, dedim bakalım gelecek mi göreceğiz?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFERANDUM ÇAĞRISI

İlk defa açılıyorum. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Millete götürelim kararı millet versin.

Bay Kemal sen darbe gecesi ekrandan gelişmeleri seyreden değil misin? Ya aday ol karşımıza çık, ya da adayını söyle bilelim.

FAİZ MESAJI:

"Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız."