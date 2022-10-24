Bahçeli: Türkiye’ye tuzak kuranlar 2023’te yenilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda miting yaptı. "2023'e Doğru Aday Belli, Karar Net" temalı mitingde Manisalılar meydanı doldurdu. Kalabalığa seslenen Bahçeli, "2023 yılı muazzez bir fırsattır. 2023 Türk tarihinin dönüm noktalarından birisidir. Aynı zamanda hem cumhurbaşkanı hem de 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin yapılacağı sandık ve demokrasi yılıdır. Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'te yenilecektir. Emperyalizme ümit bağlayanlar 2023'te kenara itilecektir. 2023'ün zafer yolu Manisa'dan açılacaktır" diye konuştu. "Cumhurbaşkanı adayı bulabilmek için icazet yarışına girenler gelsinler, Manisa'ya baksınlar" diyen Bahçeli şöyle konuştu: "Bu coşkuyu görsünler. Koştura koştura ABD'de soluğu alanların yüreği yetiyorsa bu heyecan dalgasına kulak versinler. Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, terör örgütüne destek olanlar, havasını soluduğu vatanını, gittikleri ülkelerde şikayet edenler bilsinler ki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Hedefimiz Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir. 2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir" diye konuştu.

"ABD'DEN İCAZET ALMAK İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR"

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirlemek için ABD'den icazet almaya çalıştığını ve hala bir adaylarını olmadığını söyleyen Bahçeli, "Zillet partilerinin peş peşe Amerika'nın yolunu aşındırmaları boşuna değil. CHP genel başkanı Amerika'da benzinlikte 8 saat hamburger yediğini ifade ederek şüpheli diyaloglarını örtbas etmeye kalkıyor. Hemen ardından ABD'ye koşan İP heyetinden birisi 'Biz ABD'ye hamburger yemeye gelmedik' diyerek Kılıçdaroğlu'nu boşluğa düşürüyor. Bizi ilgilendiren ne yedikleri, nasıl yemlendikleri, hangi benzinlikte gezdikleri, değil hangi gizli pazarlıklara alet olduklarıdır. İktidar ruhsatının ABD'den almak için kuyruğa girenleri Türk milleti sandığın başına bekleyecektir" dedi.

NERMİN UÇTU / CÜNEYT HASÇELİK