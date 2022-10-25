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FETÖ’nün 219 mahrem kuryesi cezaevinde

25.10.2022

FETÖ’nün 219 mahrem kuryesi cezaevinde
FETÖ üyelerine düzenli olarak para transferi yapan 'mahrem kurye'lere yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 18'i kamu personeli 678 şüpheliden 219'u tutuklandı. Operasyon sürecinde gözaltına alınan şüphelilerden 45'i etkin pişmanlık hükümlerinde faydalandı.İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda FETÖ'nün mahrem yapılanmasını açısından önemli bilgiler edinildiği yeni bilgiler ışığında operasyonun genişletilerek devam edeceği öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına çalışmalar sürüyor.
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