Hastane randevularında yeni tedbir! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan dikkat çeken açıklama: 6 bine yakın hekim döndü

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen günlerde açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesindeki yoğunluğun ne durumda olduğu sorusuna Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Etlik Şehir Hastanesine hem bu açıktan atamayla birlikte çok sayıda hekimin ataması yapıldı hem de Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasında da eksik olan branşları tamamlamak üzere yeni hekimler yerleştirilmiş oldu. Her geçen gün bir planlama dahilinde hekim ve personel takviyesi yapılıyor. Şu an günlük poliklinik sayısı 8 binlere ulaştı. Yılbaşında 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca mevcut hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söylediğim Sami Ulus için de geçerli, Dışkapı için de geçerli, Onkoloji için de geçerli."