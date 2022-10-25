TOKİ sosyal konut projesinde ilk temel atılıyor! Başkan Erdoğan’dan törende önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin ilk etabının temelleri 40 gün sonra, bugün atıldı.

Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen toplu törenle atıldı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamlarda bulundu.





Başkan Erdoğan "Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Bugün gazi başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut, iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonras maalesef plansız, programsız bir şehirleşme sürecine girmiştir. Büyükşehirlere göçü engelleyecek vizyon olmayınca ortaya gecekondular, düzensiz yerleşim alanları çıkmıştır.

Nice kardeşlerimizi kaybettik. Bu sağlıksız yapılaşmayla... Yaşanan her sel ve heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarptı. Yakın tarihiminizin en büyük acısı olan 1999 depremi sonrası bu doğrultuda bazı adımlar atılsa da yeterli olmamıştır. TOKİ konut sayısı 43 bindi. Biz bu rakamı bugün 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık.

Ayrıca bu konut bölgesi için 26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız bu son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla millete sunacağımız konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz.

Elbete 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamnın kapsayan bu büyük konut atılımının yaygınlaşması özel sektörü de hareket egeçirmiştir. Ülkemizdeki 28,5 milyon konutu 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Önce Kovid-19 salgını ile sarsılan sonra Rusya-Ukrayna Savaşı ülkemizi de etkiledi. Kira fiyatlarında ev sahipleri, kiracılara zulmetti. 2019'da 50 bin bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiye de bakarak cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini planladık.

TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ettik. Alt yapıyı biz yapacağız konutu da vatandaşımız yapacak. TOKİ'nin sunduğu imkanlarla ev sahibi olmuş milyonlarca vatandaşımız var. Kampanyamıza başvurunun 8 milyona ulaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yapıtığımız bu temel atma töreni iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir.

Hazırlıklar tamamlandıkça bu projeyi 81 il ve ilçelerimizin tamamına yaygınlaştıracağız. 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bugüne kadar ne dediysek o.

Depremle sarsılan şehirlerdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak bu projeyi de en kısa sürede tamamlayacağız.

Kardeşlerim, Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dmeiştik. 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet ve eser kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Türkiye'de artık illerimiz ve ilçelerimizin tamamını kapsayan yeni bir şehircilik akımını başlattık. Şehir hastanesini yaptık mı? Yaptık. Şimdi 2 tane 4050 yataklı her ikisi de şehir hastanesine sahibiz. Nereden nereye... Eski hastanelerin halini düşün. Şimdi şehir hastanelerine gittiğimizde konfor ortada. Bay Kemal'in SSK Genel Müdür olduğu zaman hastanelerin hali ortadaydı...

7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler size de sesleniyorum. Durmak yok yola devam. Gençler, ana kademe... Durmak yok yola devam!

Çok hareketli ve çok bereketli bir konut atılımının bizi beklediğinin farkındayız. Yıllarca bir yuva sahibi olmak için birilkim yapan vatandaşları yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Parkıyla, camisiyle, ulaşımıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Şehircilik alanında eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz.

Millet Bahçesi projeleri ile milletimize yeni hayat alanları açıyoruz. Spor desteklerinde, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda durum aynı... Bir de CHP'ye sorun siz ne yaptınız? Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Güvenlikte savunmada durum aynı... İHA, SİHA, AKINCI'larımız var. Daha neler olacak neler...