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Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Kristersson'a, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı

DHA

26.10.2022, 19:33

Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- İsveç ilişkileri ele alındı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; görüşmede, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletti. İsveç Başbakanı Kristersson'ın 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, "İsveç Başbakanı Kristersson'ın 'Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu muhtıranın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı" denildi.

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