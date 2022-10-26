Cumhurbaşkanlığı yıllık programı yayınlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2023 Yıllık Programı'na, çalışanların enflasyona karşı korunması, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, istihdamı artıran, emekliyi, esnafı, öğrenciyi, tasarruf sahibini, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelecek yıl, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası primi de dahil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. Akkuyu Nükleer Santrali elektrik üretimine başlayacak, bor tesisleri kurulacak, elektrikli otobüsler uzun yola çıkacak, dijital Türk Lirası kullanımı başlayacak, iklim değişikliğine uygun tarımsal üretim yapılacak. Çalışan ve emeklilerin korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kalana avantajlı kredi imkanı uygulaması da dikkat çekti.

YILLIK programda, yeni otomotiv meslek liseleri de vurgulandı. Otomotiv sanayiinin yoğunlaştığı Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Aksaray, Adana illerindeki nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak için otomotiv endüstri meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının bu bölgelerde açılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacağı ifade edildi.

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