Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Taburcu oldu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yıldırım, hastane çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

"AĞIR BİR KAZA GEÇİRDİK"

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı, birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbimize şükür ediyoruz, kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu.

"İKİ KABURGA KIRIĞIM VAR"

Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor maalesef. Vücudumun çeşitli yerlerinde eziklikler var. Bunlar zaman içerisinde toparlanacak. İlk müdahale Azerbaycan'da yapıldı.

Burada Çam ve Sakura'da daha detaylı tedavi olduk. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İyiyiz, bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. Zaman zaman ihtiyaç olursa hekimlerimiz gerekli katkıyı sağlayacak."