  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Yıldırım, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde açıklama yaptı. Yıldırım, "Ağır bir kaza geçirdik. Birkaç takla attık. İki kaburgamda kırık var, zamanla iyileşecek. Rabbim'iz korudu" dedi.

27.10.2022, 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022, 12:28

Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Taburcu oldu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yıldırım, hastane çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

"AĞIR BİR KAZA GEÇİRDİK"

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı, birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbimize şükür ediyoruz, kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu.

"İKİ KABURGA KIRIĞIM VAR"

Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor maalesef. Vücudumun çeşitli yerlerinde eziklikler var. Bunlar zaman içerisinde toparlanacak. İlk müdahale Azerbaycan'da yapıldı.

Burada Çam ve Sakura'da daha detaylı tedavi olduk. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İyiyiz, bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. Zaman zaman ihtiyaç olursa hekimlerimiz gerekli katkıyı sağlayacak."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA