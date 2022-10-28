Hep var ol Yeni Asır...

Bugün, Türk basın tarihine kazandırmış olduğu sayısız yeniliklerle, ülkemizde gazeteciliğin gelişimine katma değer sağlayan YENİ ASIR Gazetesi'nin 128. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olması ile birlikte Türk basınına birçok ilki de kazandıran YENİ ASIR, yayın ilkelerinden ödün vermeden objektif haberciliği ile hem Ege hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi oldu. Türk gazeteciliğinin Avrupa'ya açılan ilk penceresi olan YENİ ASIR, 19 Ağustos 1895'te Selanik'te 'ASIR' adıyla Abdurrahman Arif Bey tarafından kuruldu.



BÜYÜK BADİRELER ATLATTI

22 Temmuz 1908'de YENİ ASIR adını alarak, dile kolay, üç asırdır okuyucularıyla buluşuyor. Dünya basın tarihinde örneği az bulunur bir geçmişe sahip olan YENİ ASIR, 128 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük bölge gazetesi unvanıyla ülkemizin sembol gazetesi oldu, başarılarına her daim yenilerini ekledi. 128 yıllık basın hayatında çeşitli badireler atlatan YENİ ASIR'ın ülkemizin sembol gazetelerinden biri olmasında, çalışanlarının azmi ve kararlı duruşu önemli rol oynadı. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve ne kadar teşekkür etsek az olacağını da biliyoruz. Bununla birlikte en büyük teşekkür, YENİ ASIR'ı her sabah evine, işyerine konuk ederek büyümesini ve sürekliliğini sağlayan okurlarımıza...



YUNAN BASKISINA RAĞMEN...

Yeni ASIR'ın heyecanlı tarihine bakacak olursak; 19.Yüzyıl'da Selanik'te, Kosova ve Manastır'a dağıtım yaparak en etkili gazete unvanını aldı. Gazetenin zor günleri, Selanik'in Yunanların eline geçmesiyle başladı. Yunanlar gazeteyi kapatıp, sahibi Abdurrahman Arif'i hapsettikten sonra 3 ay yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. 1924 yılında yaşanan kundaklanma olayının ardından portatif bir matbaa makinesi ile basımına devam edildi ve elden ele dağıtılarak yayın hayatını sürdürdü. Yunanistan'da görmüş olduğu baskı, Türkiye'ye kaçmaktan başka alternatif bırakmadı YENİ ASIR'a. Cumhuriyet'in ilan edilmesi de teşvik edici bir unsur oldu. 1924 yılında Selanik'ten göçerek Türkiye'nin gözbebeği İzmir'e yerleşti. Abdurrahman Arif Bey'in oğulları Şevket ve Behzat Bilgin kardeşler, İzmir'in Kemeraltı semtinde iki katlı bir bina kiralayarak yayın hayatını anavatanda devam ettirdiler. Üçüncü mekân ise o devirdeki İzmir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki iş hanının zemininde, Alman Kültür Merkezi'nin yanındaydı. Son olarak YENİ ASIR adını taşıyan şimdiki modern binaya geçti.

İLK MAGAZİN EKİNİ ÇIKARDI

Yeni ASIR'ın tarihinde yaşadığı ilkler her ne kadar çok yazılıp çizilse de, fırsat oldukça tekrarlanmaya değer nitelikte. Kısaca hatırlayacak olursak bunların arasında; Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, Türkçe alfabe ile basılan ilk Türk gazetesi, Türkiye'de rotatif baskı ve linotip-entertip dizgi sistemini kullanan ilk gazete, Türkiye'de ofset düzenine geçen ilk gazete, Türkiye'de ilk 'Spor Gazetesi'ni çıkaran gazete ve Türkiye'nin ilk magazin ekini (Sarmaşık) yayınlayan gazete olması sayılabilir. Ayrıca fotoğraf ve yazıyı aynı anda, aynı sayfada çıkartan ilk gazete olmasıyla, hem görsel anlamda hem de editoryal anlamda Türk basınında devrim yapan gazete oldu, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da özel bir yer edindi.

TÜRKİYE'DE TİRAJ REKORLARINI KIRDI

SABAH, TAKVİM, FOTOMAÇ gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yaratan Yeni Asır, Ege Bölgesi'nde 7 ilde yayın yaparak, tiraj rekorları kırdı. YENİ ASIR, 1998 yılının Aralık ayından itibaren dijital yayınlara da geçerek; Ege'den Türkiye'ye açıldı.



Türk basınında devrim olarak adlandırılabilecek yeniliklerin neredeyse hepsine imza atan YENİ ASIR, Türkiye'deki basın sektörünün gelişimi ve büyümesinde büyük paya sahiptir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda da önemli rol oynayan YENİ ASIR, 1960 yılında o devrin Başbakan'ı Adnan Menderes'in onayı ile 1. Kordon'da Halk Evi'ne ait binayı alıp ilk resmi cemiyet binasının oluşturulmasına ve Gazeteciler Cemiyeti'nin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesine vesile oldu. YENİ ASIR'ın hep var olmasını ve daha nice asırlar bizimle olmasını diliyorum...