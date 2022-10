Sağlam köklerimizle tarih yazmaya devam

Kökler geçmişi, yapraklar ise geleceği simgeler. Geçmişle bağı olmayan bir gelecek olamayacağı gibi, geleceğe doğru evrilip dönüşmeyen bir geçmiş de mümkün olamaz. İkisini bir arada tutan, besleyen, var olmaya devam etmesini sağlayan ağacın kökleri ve yapraklarıyla birlikte ayakta kalmasıdır.



128 YILDIR AYAKTA

19 Ağustos 1895'te Arif Bilgin tarafından Selanik'te kökleri atılan Yeni Asır Gazetesi, İzmir'de ağaca dönüşmüş, bütün fırtınalara ve darbelere rağmen 128 yıldır dimdik ayakta kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına, Mustafa Kemal Atatürk tarafından temelleri atılan Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik eden Yeni Asır Gazetesi, bugün de genç Türkiye'nin yükşelişini sayfalarına taşıyarak tarihe not düşüyor.



Kamboçya'nın Siem Reap şehrindeki Angkor Parkı'nda yaşayan 200-300 yıllık 'Tetrameles Nudiflora' türü ağaçların ilginç görüntüsü insanı adeta büyülüyor. Güneydoğu Asya ülkeleri ve Kuzey Avustralya'da yaşayan bu dev ağaçların 10 metrelik alana yayılabilen kökleri de tıpkı Yeni Asır'ın geçmişten geleceğe uzanan kökleri gibi...



HER KESİMİN GÜR SESİ

Zamanın ruhunu yakalamış, teknolojiye ayak uydurmuş ve her zaman dünyadaki ilk yenilikleri uygulamış olan gazetemiz, bugün geçmişten geleceğe daha emin adımlarla ilerlerken, dürüst ve doğru habercilikten hiç ödün vermeden tarih yazmaya devam ediyor. Okuyucusundan aldığı güçle, genç ve dinamik çalışanları ile İzmir'den tüm Türkiye'ye dağılan Yeni Asır Gazetesi, her kesimin gür sesi olmaya devam edecek. Logomuzda yer alan "Türkiye'nin En Köklü Gazetesi" unvanını sonuna kadar hak eden Yeni Asır'a bugüne kadar emeği geçmiş tüm çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Nice yıllara Yeni Asır...