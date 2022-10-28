Türkiye Yüzyılı vizyonu bugün açıklanacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenecek toplantıda Türkiye'nin yeni yüzyılına dair program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıklayacak. 100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak.

Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak. AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. VİZYON belgesi niteliği taşıyan program, yarın Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.

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Özel bir ekibin üzerinde mesai yürüttüğü belgede sivil Anayasa, barışçıl politikalar, insan odaklı hedefler öne çıkacak. Belge, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin gelecek yüzyılına ilişkin öngörülen perspektifleri içerecek. Programda Erdoğan, yeni yüzyılın Türkiye açısından kritik önemine dikkat çekerek, vatandaşlardan 2023 seçimlerine yönelik hedefler konusunda destek isteyecek.