Vladimir Putin: Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaptığı açıklamada Batı'nın tehlikeli ve kanlı bir oyun oynadığını belirterek, ABD ve müttefiklerinin önünde sonunda Rusya ile görüşmek zorunda kalacağını dile getirdi. Moskova'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya niyeti olmadığını belirten Putin, "Nükleer silahlar var olduğu sürece onların kullanılma tehlikesi de var" dedi. Avrupa'daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizginin aşıldığını vurgulayan Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, "Güçlü ve sağlam bir lider. Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

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