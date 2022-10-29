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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan TOGG paylaşımı! Yerli otomobili test etti

Başkan Erdoğan'dan TOGG paylaşımı! Yerli otomobili test etti

Son dakika... Yerli otomobili test eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg. Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.

29.10.2022, 18:40 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022, 18:44

Başkan Erdoğan’dan TOGG paylaşımı! Yerli otomobili test etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.

Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.

ARACI TEST ETTİ

Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.

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