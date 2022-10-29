Fincancı için görevden alma davanamesi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi için davaname hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne TTB'nin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname gönderildi. Davanamede, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın internet üzerinden PKK terör örgütünü destekleyici yayın yapan kanala, 19 Ekim 2022 tarihinde TTB Merkez Konseyi Başkanı sıfatıyla canlı bağlantı yaptığı belirtildi. Söz konusu kanalın PKK'nın propagandasını yaptığına ilişkin 13 farklı soruşturma dosyasının bulunduğu kaydedildi.

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