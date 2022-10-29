Yeni dünyada Büyük Türkiye mimarı

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara dün tarihi bir gün yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir dünyada Türkiye'ye, büyük tarihine yakışan bir gelecek vaat eden vizyonu açıkladı. Türkiye'nin Yüzyılı vizyonu, yeni dünyada büyük Türkiye'nin mimar olduğunu gösteren jeopolitik ve jeoekonomik parametreler içeriyor. Türkiye'nin Yüzyılı, son 10 yılda gelişen olaylar ve olası yepyeni gelişmelerin odağında BÜYÜK TÜRKİYE'nin nasıl konumlanacağını ilan ediyor. Başkan Erdoğan, bugün dünyanın en tecrübeli dört liderinin önde gelenidir. BM'de iki yıldır yaptığı derinlikli konuşmalar ve gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler açıkça gösteriyor ki, küresel liderlik konumuyla ülkemizi 21'inci yüzyılın yol haritasıyla LİDER ÜLKE konumuna taşıyacak. Nitekim. "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR VE YENİ DÜNYA DAHA ADİL BİR DÜNYA OLABİLİR" PARADİGMALARI DÜNYA MİLLETLERİNİN HİSLERİNE TERCÜMAN OLDU. Kalbinde Türkiye, kafasında dünyanın mazlum ve mağdur insanları olan Erdoğan, göreve geldiğinden bu yana ortaya koyduğu paradigmalarla da göze batmaktadır. Sona eren 20'inci yüzyılın son 20 yılında Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak fırtına gibi esti. Ortaya koyduğu BÖLGESEL VE KÜRESEL paradigmalarla Türkiye'nin altyapısını ilmek ilmek örerken, yakın cografyamızın makus talihini değiştiren lider olduğunu gösterdi. Nitekim, Türkiye'nin önüne koyduğu ilk vizyon belgesi 2023-2053-2071 stratejik planlarla doluydu. Bir hafta sonrasını düşünemeyen, günlük yaşama mücadelesi veren aziz Türk milletinin önüne gelecek 25 yıllık, 50 yıllık hedefler koyma başarısı gösterdi.

YENİ DÜNYA-YENİ TÜRKİYE

TARİH: 26 MART 2020

Başkan Erdoğan, ulusa seslenip geleceği çok yakından ilgilendiren mesajlar vermişti: "DÜNYADA YENİ BİR SİSTEM KURULACAK. Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan çok daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Mücadele, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır." Türkiye'nin yüzyılı, dünyaya 360 derece bakışla çok yönlü jeopolitik ve jeoekonomik PARAMETRELER İÇERİYOR. YAKIN COĞRAFYA: Türkiye'nin yüzyılında, yakın coğrafya ile bire bir ilgi ve ortaklıklar, İSLAM DÜNYASININ BERABERLİĞİ, ASYA VE AFRİKA AÇILIMLARI birer temel olarak derinlik kazanacaktır. Türkiye'nin yüzyılında, MAVİ VATAN STRATEJİSİ uygulandıkça DENİZLERDE TÜRKİYE varlığı etkinlik kazanacaktır. Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de kirli planların bozulmasının ne manaya geldiğini, yeni dünyada BÜYÜK TÜRKİYE gerçeğini daha net gösterecektir. YEDİ DEVLET BİR MİLLET paradigması ile BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ'ne giden yol taşlarını döşemeye başladı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan, 21. yüzyılı bir "Türk Asrı" yapmak üzere yola çıktı. Bir tarafta ABD-Avrupa, diğer tarafta Rusya-ÇİN'in iki kutup olarak 21'inci yüzyıla hakim olma mücadelesi sürerken, Birleşik Türk Devletleri dünyaya ÜÇÜNCÜ BİR EKSEN müjdesi veriyor. Türkiye'nin yüzyılı, 2053- 2071 stratejisinin detaylarına giriyor. Başkan Erdoğan, uluslararası sistemde yaşanan kısa, orta ve uzun vadeli değişim dalgalarını doğru okuyor. Bu doğru okuyuş parantezinde, küresel güç mücadelesinin ne yöne evrildiğini, bağımsız olarak, ülkemizin 21. yüzyılın kazanan aktörü olacağına işaret ediyor. Erdoğan'ın Türkiye'nin yüzyılı vizyonu, dünya siyasetindeki trendleri, tehditleri ve fırsatları doğru analiz ederek, 2071'lerin BÜYÜK HEDEFLERİNİ kapsıyor.

SONUÇ: ZAFER İNANANLARINDIR

TÜRKİYE'NİN yüzyılı vizyonu belgesi aziz milletimizin ve Türkiye'nin önünü görmesini sağlamayı hedefliyor. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın, ABD aparatı FETÖ darbesini paçavraya çevirmesinden sonra Türkiye, tarihi jeopolitik hamleleri gerçekleştirdi. Jeopolitik hamlelerimiz Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından en belirleyici aktör olacağını gösterdi ve göstermeye devam edecek. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Atatürk'ün bağımsız Türkiye düşüncelerini ilmek ilmek örüyor. Bugün elimizde olan veriler ve akıllı analizler gösteriyor ki, Erdoğan liderliğinde Türkiye, 21. yüzyıl dünyasının şekillenmesinde rol oynayacak ülkelerin BAŞINDA GELİYOR. ZAFER BÜYÜK VE GÜÇLÜ İNANANLARIN OLACAKTIR.