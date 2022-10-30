PKK’nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 tutuklama

ANKARA'DA terör örgütü PKK/KCK'nın kara propaganda faaliyetini yürüten "basın komitesine" yönelik 25 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve sorguları tamamlanan zanlılardan 9'u "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli soruşturmada önceki gün adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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