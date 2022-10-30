  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem PKK’nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 tutuklama

PKK’nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 tutuklama

30.10.2022

PKK’nın sözde basın komitesi soruşturmasında 9 tutuklama
ANKARA'DA terör örgütü PKK/KCK'nın kara propaganda faaliyetini yürüten "basın komitesine" yönelik 25 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve sorguları tamamlanan zanlılardan 9'u "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli soruşturmada önceki gün adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA