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Teslim olan PKK üyeleri örgütteki infazları anlattı

30.10.2022

Teslim olan PKK üyeleri örgütteki infazları anlattı
Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist, ifadelerinde örgütün sözde yöneticileri tarafından "Teslim olursanız size işkence yapılır" denildiğini belirterek, kaçmaya çalışanların gözlerinin önünde infaz edildiğini anlattı. Elazığ ve Iğdır il jandarma komutanlıklarında işlemleri süren teröristler G.Ö. ve H.A, çarpıcı ifadeler kullandı. Terör kampında Karslı bir arkadaşıyla kaçmayı planladıklarını anlatan G.Ö, "Arkadaşım yapılanlara dayanamadı ve kaçarken yakalandı. Yanımıza getirdikten sonra tabancayla kafasından vurarak öldürdüler" dedi.

BASKI, ZORLAMA, ŞİDDET...
PKK'NIN 'halkımız için savaşıyoruz' söylemlerinin yalan olduğunu dile getiren H.A. da, "Örgütte baskı, zorlama ve şiddet var. Herkes sürekli korkutuluyor. Katıldığım için çok pişmanlığım vardı. Teslim olduktan sonra jandarmanın çabasının beni kazanmak olduğunu gördüm. Herhangi bir kötü muameleyle, şiddetle karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.
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