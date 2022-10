Türkiye Yüzyılı’nın ilk eseri Togg banttan indi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan, binlerce fabrika çalışanı arasında Togg'un Anadolu Kırmızısı C-SUV modelini kullanarak üretim bandından indi. Binlerce Togg çalışanı Erdoğan'ın ilk sürüşüne alkışlarla destek verdi. Ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde şunları söyledi:





ORTAK HAYALİMİZİN ADI

Cumhuriyetimizin 99. Yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli mücadelenin kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal ile TBMM'nin tüm mensuplarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz tarihi açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbimize hamdüsena ediyorum. Togg ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseridir. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Bunun için Togg 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Sizler milletimizle birlikte Nuri Demirağ'ın, Nuri Killigil'in Vecihi Hürkuş ve Şakir Zümre'nin mirasını onurlandırdınız. Dün Ankara'da Türkiye Yüzyılımızın müjdesini milletimizle paylaştık.Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Üreticileri Togg'u akıllı cihaz olarak tabir ediyor. Togg Gemlik kampüsünün ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımızın ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'ne katıldı.



ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR

Bize küçük düşünmek asla yakışmaz, bizim hedefimiz büyüktür. Vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte bunun için her fırsatta yerli ve milli diyoruz. Savunma sanayinden otomotive, enerjiden sağlığa her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı. Hemen televizyon yayınlarında Tayfun onların gündemine girdi. Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına bütün modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler. Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen Togg Gemlik tesisi 1,2 milyon metrekare alan üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip eser olarak işte burada. Şimdi biraz daha açalım. Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi var. Tasarım merkezi, prototip geliştirme, test merkezi, strateji, yönetim merkezi var. Biraz önce bizzat tecrübe ettiğim test pisti de var. Burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var.



Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil



7 MİLYAR DOLAR GELİR

Burası çevreye duyarlı, yeşil bir tesis. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait Togg'un üretiminde Anadolu'nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. 2030'a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli gelirimize 50 milyar dolardan cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla kazanç sağlayacağız. Marka oluşturma vizyonundan, küresel rekabetin nasıl işlediğinden habersiz cühela takımı olduğunu iyi biliyoruz.

BANKALARA ÇAĞRI YAPTI

Şimdi ne diyorlar, bunu kim alacak. Satamazsınız. Şimdi bunu söylemeye başladılar. Bunun cevabını da onlara milletimiz verecek. Togg'un onaylı ilk seri üretimi aracını satın alma siparişini buradan firmamıza tekrar iletiyorum. Az önce üretim bandını gezerken farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Her biri ayrı güzel. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım'la istişare edeceğiz, sonra karar vereceğiz. Milletimin Togg'a büyük teveccüh göstereceğinden şüphe duymuyorum. Kamu ve özel sektör bankalarının yöneticilerine vatandaşın Togg'u rahatlıkla alması için ellerini taşın altına koymasını istiyorum.



İŞTE FABRİKANIN RUHSATI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Otomobil Fabrikası'nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı imzaladı. Ruhsatı sosyal medyada da paylaşan Aktaş, "Gururla attığım en özel imza" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.





TOGG'UN KOMŞU MAHALLESİ MUHALEFETE TEPKİ GÖSTERDİ

TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temelinden açılışına kadar her anına tanık olan komşuları, evlerinin ve arsalarının 5 kat arttığını dile getirdi. TOGG'la komşu olmaktan gurur duyduklarını belirten mahalle sakinleri fabrikaya karşı kahvelerini yudumlarken TOGG'un açılışına gelmeyeceklerini açıklayan muhalefet partisi liderlerine de tepki gösterdi. TOGG'un fabrikasıyla aralarında sadece bir dere yatağı bulunan Gençali Mahallesi'ne bağlı Kumsaz mevkiinde yaşayan vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Boş yere ABD'ye gitmiş olma, gel burada gördüklerini orada anlat. De ki bak kardeşim benim Türkiye'mde bunlar yapılıyor. Esas senin gurur duyacağın yer burası. Kalkıp ABD'ye gidiyorsun" ifadelerini kullandı.



ÜNLÜLERİ DE HAYRAN BIRAKTI

- SELÇUK YÖNTEM: Yerli otomobil üretimi Türkiye için çok önemli. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanım olacak. Bu üretimi çok önemsiyorum. Bir gün kısmet olursa ben de kullanmak isterim.



- TOLGAHAN SAYIŞMAN: Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim.



- WİLMA ELLES: Arabalara hep çok ilgili olmuşumdur. TOGG markası çok muhteşem bir tasarıma sahip. Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, mükemmel detaylarıyla ikna edici tasarım.



- ASLIHAN KARALAR: Ülkemizin Yerli ve Milli hedeflerine ulaşmasından dolayı oldukça gurur duyuyorum. Şimdiden yabancı pazarın merakla beklediği TOGG ülkemize daha nice başarıların önünü açacağı inancındayım.

Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.



- YAVUZ BİNGÖL: Olmaz denilen her şeyi yapan bir ülkenin vatandaşı olmaktan son derece gurur duyuyorum. Bu güzel ülkenin insanları yeter ki bir olsunlar. O zaman başaramayacakları hiçbir şey yok.



- TAMER KARADAĞLI: Gerçekten çok merakla bekliyorum. Türkiye için heyecan ve gurur verici. Başarılı olacağından şüphem yok. Bende alıp keyifle kullanacağım. Bugün yapılacak açılışı heyecanla bekliyorum.



- MEHMET YALÇINKAYA: Bizim için gerçekten gurur verici ve tarihi bir gün.

Burada olup yerli otomobilimiz TOGG'un açılış töreninde olmaktan gurur duyuyorum.



-EBRU ŞALLI: TOGG otomobil Türkiye için çok güzel bir yenilik. Elektrikli araba tüm dünyada artık çok yaygın ve tercih ediliyor.

Ayrıca TOGG otomobilimizde beni en çok etkileyen kısım ise sadece 30 dakikada aracın şarjının %80 inin doluyor olması. Bu çok değerli bir özellik. Heyecanlıyız tabi... Tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum.



- UĞUR IŞILAK: TOGG sadece bir otomobil değil; bir ufuk, bir umut, bir öz güven, bir yol haritasıdır gençlerimiz için. Hem karada, hem havada, hem denizde bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak.



- RAGIP SAVAŞ: TOGG, benim için gurur verici, heyecan verici bir oluşum. Yıllardır, neden bizim de ürettiğimiz bir otomobilimiz yok lafına son veriyoruz artık.



- HAKAN AYSEV: Devrim Arabası'ndan beri uzun süredir ilk yerli arabamızın üretileceği günü bekliyorduk. Keşke daha önce yerli otomobilimizi yapabilseydik.