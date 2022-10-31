Başkan Erdoğan’dan 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine / Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, Hilton Bosphorus Hotel'de düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine / Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ödülleri takdim edeceğimiz isimleri tebrik ediyorum. Türkye Yüzyılı'nı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Karadeniz'den Akdeniz ve Afrika'nın dört bir yanına kadar tüm dostlarımızla ortak hayalleri paylaşıyoruz. Siyasi ve ekonomik olarak değil doğrudan insanın varoluş gayesiyle ilgili arayış içinde olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı hepimiz için denzi feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır.

Türkiye Yüzyılı hepimiz için yol gösterici olacaktır. Türkiye Yüzyılı ortak geleceğimizin vizyonudur.

Küresel düzeyde giderek belirginleşen bu tablo kendi içinde elbette tartışılmayı hak ediyor. İnsana hizmet etmesi gereken araçların sistemlerin bri süre sonra insanı kendisine hizmet etirmeye başlaması sahip olduğumuz değerler açısından kabul edilebilir bir durum değil.

İnsanı eşya seviyesine indiren zihniyetin gidebileceği yolun sonuna gelinmiştir. Ecdadın ncie büyük alimlerinin yaptığı gibi insanın merkezinde yer aldığı bir bilim anlayışını yeniden yükseltmenin vaktidir.

Kovid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurduğunda bilim insanları insanları bu salgından korumak için bir dizi tedbirler açıklamıştı. Benzer tarz şeylerin daha önce de verildiği görülüyordu.

Dünyada gelişmiş diye tarif edilen ülkelerin sağlıkta da sadece belirli gelir seviyesindeki insanlara iyi hizmet veren bir kapasiteye sahiptir. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele edilmeye çalışıldı. Vahim durumlarla karşılaştık. Az gelişmiş ülkelerdeki içler acısı durumu anlatmaya bile gerek duymuyorum.

Küresel salgınla imtihanımızı alnımızın akıyla verdik. Salgının ilk gününden itibaren hiçbir ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik."