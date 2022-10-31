Kılıçdaroğlu’na ders: Milli otomobil

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim 1923'ün yüzüncü yılını kutlamaya başladık...

Cumhuriyetimizin 99 yılı törenlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün kabrindeki şeref defterine yaşadığımız günlerin anlam ve önemini çok iyi anlatan çok anlamlı şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat-i alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asri Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun.

Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." 21 inci yüzyılın yeni dünyası kurulurken Türkiye tarihi adımlar atıyor.

Türkiye, tarihi bir eşiği geçiyor. TÜRKİYE Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakarlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.



BAY KEMAL İŞTE ESER!

Başkan Erdoğan'ın vizyonuna CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun akli ve Nefesi yetmiyor. Sadece ve sadece karşı çıkıyorlar. Son örnek, milli ve yerli otomobil üretiminde olduğu gibi,1945'lerden bu yana milli ve Yerli düşüncenin yakınından geçmiyorlar.

Türkiye'nin büyük yatırımlarına karşı çıktıkça, Teknolojik vesayetçilere boyun eğmelerinden canimiz çok sıkılıyor, hırslanıyoruz.

Tarihe bakınca uçak fabrikalarının marangoz fabrikalarına çevrilmesinde görülen CHP zihniyeti, bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun her karşı çıkışlarında yeniden hortluyor.

Boğaz köprülerine, dünyanın en büyük İstanbul Havalimanı'na, otobanlara, hızlı trenlere, şehir hastanelerine karşı çıktılar ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, her birini tek tek tek faaliyete geçiriyor.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ne derse tersi oluyor. Ya ters yatıyor, ya ters bakıyor.

Sadece konuşuyor, karşı çıkıyor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapıyor.

İşte son örnek milli otomobil. Erdoğan 3 yıl önce Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapacağını ilan etmişti.

Kılıçdaroğlu çıktı, utanmadan, sıkılmadan, "Otomobil üreteceğiz diyorlar.

Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi.

Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede?

Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" demişti.





'KİME SATACAKSIN' DEDİ

1961 yılındaki ilk Yerli Otomobil girişimi 'Devrim'den 61 yıl sonra, Türkiye'nin otomobil üretme hayalinde önemli bir kilometre taşını Başkan Recep Tayyip Erdoğan dikti. Milli ve yerli Türk Otomobili TOGG Gemlik'teki tesiste seri üretime, Cumhuriyet bayramımızın 99'uncu yılında Başkan Erdoğan tarafından başlatıldı. Milli ve yerli otomobil fabrikaları CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'na (KAPAK) ders olsun. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürekleri sızlatan şu cümlesine tekrar bakar mısınız; "Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" Kemal Bey, yerli ve milli otomobili üreteceksin, satacaksın, satacaksın! Teknolojik vesayetçilere boyun eğmeyeceksin.

Çok sevdiğin Avrupa satıyor, sen de satacaksın. Korkmayacaksın.

Sinmeyeceksin. Asla emperyalistlere teslim olmayacaksın! İşte Türkiye yaptı. Kahraman genç kuşaklarımız nasıl satıyor göreceksin! Aziz Türk Milletimizin BAĞIMSIZLIK RUHU karşısında eğileceksin.



TARİHİ EŞİĞİ GEÇERKEN

Yeni dünyada Büyük Türkiye adım adım inşa ediliyor. Türk Savunma sanayinde devrimler oluyor. Dünya savaş senaryolarını değiştiren SİHA'lar, KIZILELMA UÇAKLARI, Atom denizaltıları, uçak gemisi, yerli ve milli Savaş uçağı imalatı, jet motoru, tank motoru, balistik füzeler arka arkaya devreye sokuluyor. Türkiye artık o eski Türkiye değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Türkiye'yi dışa bağımlı kılan stratejik enstrümanları, ürünleri yerli ve milli olarak devreye almakta son derece kararlı.

SONUÇ

AZİZ Atatürk'ün, 'BAĞIMSIZLIK KAREKTERİMDİR' mottosu doğrultusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, müthiş bir bağımsızlık iradesi sergiliyor.

Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize takılan prangaları, zincirleri kırıyor.

TÜRKİYE'NİN YÜZYILI HAYIRLI OLSUN...