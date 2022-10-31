Örgüt üyesi montaj yapıp PKK’yı dolandırmış

ANTALYA'DA orman yangını çıkarmak isterken yakalanan terör örgütü PKK üyesi 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerden M.U'nun 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adına Antalya, Bursa, Muğla ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yakma ve eylem yapılacak alanlara yönelik keşif yapma konusunda talimatlar aldığı ortaya çıktı. M.U'nun hazırladığı video montajıyla kendisini eylem yapmış gibi gösterip, örgütten para aldığı da belirlendi.



ŞÜPHELİ M.U. ifadesinde bağlantılı olduğu örgüt mensupları tarafından kendisine internet tabanlı uygulamalar üzerinden ormanlık alanlar ve tarlaların işaretli olduğu haritalar gönderildiğini, eylem yapılabilecek noktaların keşfini yaptığını, bu sırada çektiği videoları da gönderdiğini anlattı.



YENİ BİR EYLEM SÜSÜ

KENDİSİNDEN keşif yaptığı alanları yakmak amacıyla malzeme bulması ve EYP hazırlamasının istendiğini söyleyen M.U, bunun için örgütün para gönderdiğini de belirtti. Geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangını görüntülerini montajlayarak, kendisi tarafından yapılmış yeni bir eylemmiş gibi terör örgütü mensuplarına gönderdiğini anlatan M.U, çektiği görüntü ve videolar karşılığı para alarak örgütü de dolandırdığını itiraf etti.

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