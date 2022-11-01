AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddiasına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluştu. Buluşmanın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

TÜRK SİYASİ HAYATININ EN VAHİM VE UTANÇ VERİCİ AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösteren Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Milletvekillerimiz hem sahadaki çalışmaları hakkında yaptıkları tespitlerle ilgili bilgi verdiler. Hem de 2023 seçim yılı, seçimlere dönük olarak yapacakları çalışmalar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın seçime kadar kesintisiz bir çalışma takvimi talimatı var. bu toplantı ile birlikte vekillerle toplantı tablomuz tamamlanmış oluyor.

Dün bazı görev değişiklikleri oldu. Sayın Mahir Ünal'a çok teşekkür ediyoruz, Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi. Yeni grup başkanvekili seçimimiz Çarşamba grup toplantısından sonra belirlenecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İFTİRASI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlkı başına utanç verici bir ifitiradır.

Söyleyen kişinin alnına bu ifitira ömrü boyunca yapışacaktır.



Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis ve Jandarma teşkilatından açıkça özür dilemesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonu yakında zamanda TSK'ya atılan iftira halkasının utanç verici devamıdır. TSK'ya kimyasal silah kullanıyor dyen bir vekil olacak, buna karşı tutum alınmayacak, sadece 'böyle konular ulu orta konuşulmaz' dediler. Türlkiye siyasi tarihinde pek çok yanlış söz söylenmiştir, bu kadar utanç verici şekilde Türkiye'nin güvenlik kurumlarını hedef alan utanç verisi sözler bir genel başkanın ağzından bu derece yoğunlukta duyulmamıştır.

BUNUN ADI YIKIM SİYASETİ

Çıktı bir CHP'li vekil TSK'nın kimyasal silah kullandığıu iddiasını dillendirdi, sonra CHP'li vekiller mahkeme bastı, orada eşkiyalık yapıyorlar. Bu eylem de kabul edilemez ve gayrimeşrudur. Normal bir demokratik algıları olsa derhal özür dilemeleri gereken, insanı sokağa çıkarmayacak sözleri siyaset biçimi gibi üstelik video çekerek ortaya koyuyorlar. Bunun adı yıkım siyasetidir. Bu konu polis ve jandarma teşkilatı tarafından yargıya taşınacak bir konu olacaktır.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE: TAKVİM YARIN NETLEŞECEK

Cumhur İttifakı olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz. Adalet Bakanımız, MHP'den Fethi Yıldız bey ile bir araya gelecekler, yarın takvim netleşecek. Bazı siyasi partilere ziyaret olacak. Heyeti yarın görürsünüz. Bakan Bey olacak, siyasi arkadaşlarımız da olacak. Referanduma gittiğinde temel hak ve hürriyetler ile aile kurumunun korunması ile ilgili düzenleme önerisi getiriyoruz. Referanduma gitmesi halinde ezici çoğunlukla geçebilecek bir düzenleme. Referanduma götürülmesinden de herhangi bir çekince olmaz.

TAHIL KORİDORUNUN ASKIYA ALINMASI

Toplantıda spesifik olarak tahıl koridoru ile gündem yok. Askıya alınmasından üzüntü duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlar düzeyinde bu anlaşmanın yeniden işlerlik kazanması için her türlü çaba sarf edilecek.