Almanya’da 11 şirketten PKK’ya para akışı

Almanya merkezli faaliyet gösteren 11 şirketin, PKK/KCK'nın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam verdiği ortaya çıktı. Yıllardır Avrupa'nın merkezinden terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayınlar yapan TV kanallarına verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin Euro reklam geliri elde ettiği tahmin ediliyor. PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Belçika merkezli Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam vermek suretiyle örgüte gelir sağlayan Almanya menşeili gösteren firmaların isimleri ve faaliyet yürüttükleri sektörler de detaylı bir şekilde paylaşıldı.



■ Pirinç, ayçiçek yağı, zeytin, fıstık gibi gıda maddelerinin toptan satışını gerçekleştiren Birkan Food Company GmbH.

■ İnşaat, tamir ve tadilat/ müteahhitlik işleri ile ilgilenen Suesin-Abbruch/Süsin Abbruch GmbH.

■ Hollanda ve Almanya menşeli Aram Food&Gastro/ARAM Food & Gastro GmbH.

■ Örgütsel müzikler yayınlayan/üreten bir müzik prodüksiyon şirketi olan Med Produktion und Verteilungs- Genossenschaft.

■ PKK/KCK tarafından İsviçre'de düzenlenen dayanışma gecesi, festival, konser, miting vb. etkinliklere sponsor olan firmalardan Royem Gmbh DönerProduktion.

■ Lojistik alanında faaliyet gösteren Transport Emiroğlu.

■ İnşaat Sektöründe hizmet veren HBM BAU.

■ Gıda Sektörü/Toptan Satıcı-Tedarikçi alanlarında hizmet veren Dembra Food&More Gmbh.

■ İnşaat Sektörü/Bina Yıkımı-Temizlemesi alanlarında hizmet veren Arı Facility Management GmbH.

■ İnşaat Sektörü/Bina Yıkımı-Temizlemesi alanlarında hizmet veren HD Facility Management GmbH.

■ Hijyen/Temizlik sektöründe yer alan Hygietec.