Başkan Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli mesajlar

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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Eğitimlerini tamamlayan 70'i misafir öğrenci olmak üzere 681 komiser yardımcımızı tebrik ediyorum. Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı en büyük felaketlerden birinin müsebbibi FETÖ ihanet çetesinin en büyük zarar verdiği kurumlardan biri emniyet teşkilatımızdı. Bilindiği gibi bu amaçla 2015 yılında polis akademisini yeniden yapılandırdık. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık.

Polis akademimizin önümüzdeki dönemdeki başarısını daha da artırarak dünyanın referans kurumu haline geleceğine inanıyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden biri de huzurun kökleştirilmesidir. Türkiye Yüzyılı, şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz. Şehir ve karayolları güvenliği zaten en iyi şekilde yürütüyoruz.

KILIÇAROĞLU'NA TEPKİ

Asıl önceliğimiz, gençlerimizin uyuşturucu ve terör baronlarına karşı korunmasıdır. Cari açığımızı uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kaptacağını söyleyen zavallıara bir sözüm var. Bunu yarın söyleyeceğim. Bizim iktidarımızın uyuşturucu ile mücadele etmekten başka herhangi bir durumumuz yoktur. Biz haramı ve helali iyi biliriz. Haram size kalsın.